Андрей Данилко пожаловался на утрату близкого человека

Андрей Данилко, получивший широкую известность в образе Верки Сердючки, рассказал о смерти матери. Родительница артиста Светлана Волкова скончалась в возрасте 82 лет.

Андрей Данилко целый год скрывал личную трагедию. Он предпочитал держать в тайне уход близкого человека. Мама шоумена жила на хуторе Клименки под Полтавой.

Певца подкосила смерть матери. Он тяжёло переживал утрату. О невосполнимой потере артист эстрады поведал в эфире телеканала LIVE "Обличение. Послесловие".

Приятель Данилко, певец EL Кравчук объяснил, что Данилко проводил мать в последний путь по всем правилам. Была отслужена панихида в церкви, похороны были очень достойные.

Кравчук рассказала, что у Андрей был любящим сыном и окружал свою маму всесторонней заботой.

Детство у артиста было непростым. Папа будущей звезды скончался от рака лёгких, когда Андрею было семь лет. Мама много работала, чтобы прокормить детей.

В шестнадцатилетнем возрасте Данилко с сестрой приняли решение жить в городе, тогда как их мама Светлана Волкова предпочла переехать на хутор Клименки.

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