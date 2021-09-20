Андрей Данилко, получивший широкую известность в образе Верки Сердючки, рассказал о смерти матери. Родительница артиста Светлана Волкова скончалась в возрасте 82 лет.
Андрей Данилко целый год скрывал личную трагедию. Он предпочитал держать в тайне уход близкого человека. Мама шоумена жила на хуторе Клименки под Полтавой.
Певца подкосила смерть матери. Он тяжёло переживал утрату. О невосполнимой потере артист эстрады поведал в эфире телеканала LIVE "Обличение. Послесловие".
Приятель Данилко, певец EL Кравчук объяснил, что Данилко проводил мать в последний путь по всем правилам. Была отслужена панихида в церкви, похороны были очень достойные.
Кравчук рассказала, что у Андрей был любящим сыном и окружал свою маму всесторонней заботой.
Детство у артиста было непростым. Папа будущей звезды скончался от рака лёгких, когда Андрею было семь лет. Мама много работала, чтобы прокормить детей.
В шестнадцатилетнем возрасте Данилко с сестрой приняли решение жить в городе, тогда как их мама Светлана Волкова предпочла переехать на хутор Клименки.
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