Галкин и Пугачёва поздравили детей с восьмилетием

Двойняшкам Гарри и Лизе Галкиным исполняется сегодня восемь лет. В день рождения наследники Аллы Пугачёвой и Максима Галкина приготовили родителям сюрприз. Шоумен снял концерт детей скрытой камерой, запрятав телефон в штаны.

Максим Галкин объяснил, что только вернулся из Казахстана и поспешил оценить старания своих артистичных детей.

Лиза и Гарри прочитали стихи, поздравляя друг друга с днём рождения. Подарков удостоились и звёздные родители талантливых отпрысков.

"У меня родился брат, у меня — сестрёнка, но прохожие твердят — сразу два ребёнка. Постойте, я ж один. Мне одной вниманье, а они все говорят — два очарованья… В основном всегда мы вместе и вниманье пополам, даже завтрак, даже песню не разделишь по утрам. Ничего мы не поймём, быть детьми ох тяжко. Ты сестра, а я твой брат. Надо ж — мы двойняшки!", — эмоционально прочитали стихи Лиза и Гарри.

Ребята в свой праздник получили пока только торт.

Родители не успели прикупить презенты детям, объяснив сыну и дочери, что собираются отправиться за подарками.

"Нашим чудам сегодня 8", — подписал Галкин трогательные кадры.

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