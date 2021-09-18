EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Почти 300 протестующих против обязательной вакцинации арестованы в Австралии
Десять квартир выиграли онлайн-избиратели из Москвы
В Москве начался второй день голосования
Путин рассказал, какие сотрудники в его окружении заболели "ковидом"
Четыре человека пострадали в результате взрыва в Кабуле
В Единой России назвали фейками 99% обращений о нарушениях на выборах
Собчак объяснила, для чего Путин ушёл на самоизоляцию
В столице Афганистана прогремели взрывы, есть пострадавшие
Вооружённые силы Китая провели учения около Тайваня

Галкин и Пугачёва поздравили детей с восьмилетием

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Двойняшкам Гарри и Лизе Галкиным исполняется сегодня восемь лет. В день рождения наследники Аллы Пугачёвой и Максима Галкина приготовили родителям сюрприз. Шоумен снял концерт детей скрытой камерой, запрятав телефон в штаны.

Галкин и Пугачёва поздравили детей с восьмилетием

Максим Галкин объяснил, что только вернулся из Казахстана и поспешил оценить старания своих артистичных детей.

Лиза и Гарри прочитали стихи, поздравляя друг друга с днём рождения. Подарков удостоились и звёздные родители талантливых отпрысков.

"У меня родился брат, у меня — сестрёнка, но прохожие твердят — сразу два ребёнка. Постойте, я ж один. Мне одной вниманье, а они все говорят — два очарованья… В основном всегда мы вместе и вниманье пополам, даже завтрак, даже песню не разделишь по утрам. Ничего мы не поймём, быть детьми ох тяжко. Ты сестра, а я твой брат. Надо ж — мы двойняшки!", — эмоционально прочитали стихи Лиза и Гарри.

Ребята в свой праздник получили пока только торт.

Родители не успели прикупить презенты детям, объяснив сыну и дочери, что собираются отправиться за подарками.

"Нашим чудам сегодня 8", — подписал Галкин трогательные кадры.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Гарри и Лиза Галкины празднуют день рождения!
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Галкин и Пугачёва поздравили детей с восьмилетием
Глава МИД России проголосовал на выборах в Госдуму
Ловкачи на выборах применяют новые способы жульничества
Почти 300 протестующих против обязательной вакцинации арестованы в Австралии
Истаявшая после болезни МакSим опубликовала фото в мини-шортах
Союз осетроводов: в этом году красная икра и рыба будут в изобилии
Десять квартир выиграли онлайн-избиратели из Москвы
В Москве начался второй день голосования
Путин рассказал, какие сотрудники в его окружении заболели "ковидом"
Четыре человека пострадали в результате взрыва в Кабуле
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Савченко рассказала, почему Зеленский может позавидовать Януковичу

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко нелестно высказалась о политике Зеленского.

Савченко рассказала, почему Зеленский может позавидовать Януковичу
В Европе требуют привлечь Россию к ответу из-за дефицита газа
Экономика и бизнес
В Европе требуют привлечь Россию к ответу из-за дефицита газа
Общество
Собчак показала "красивый" вброс бюллетеней на выборах
Мир. Новости мира
На Украине озвучили сценарий возможной потери шести областей
Ирина Гусакова Америка в тупике: с чем связана истерика Трампа Ирина Гусакова Игорь Буккер Убийственный символ: Третий рейх изменил свастике и погиб Игорь Буккер Вячеслав Шпаковский И вновь почему-то хочется "двустволку"... Вячеслав Шпаковский
Происшествия
Полиция с боем задержала подозреваемого в подрыве райотдела в Лисках
Мир. Новости мира
В КНР предложили "побудить" США к ответственности за восстановление Афганистана
Дочь Кристины Орбакайте снялась в клипе матери
Российский шоу-бизнес
Дочь Кристины Орбакайте снялась в клипе матери
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников