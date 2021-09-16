Положительная динамика: бывшая жена рассказала о состоянии Звягинцева

Бывшая жена Андрея Звягинцева Инна Мишукова рассказала, что в состоянии режиссёра зафиксирована положительная динамика. Сейчас Звягинцев проходит курс лечения в Германии после перенесённой коронавирусной инфекции.

При этом бывшая супруга отметила, что улучшения совсем минимальные.

"Я общалась с его близкими друзьями. И, насколько мне известно, он лечится в Германии, и ему сейчас, наоборот, лучше, пошла положительная динамика", — сказала Мишукова в комментарии "Вечерней Москве".

На данный момент известно, что Андрея Звягинцева отключили от систем жизнеобеспечения. Его подключали к аппарату ЭКМО, чтобы насыщать кровь кислородом и сохранять жизнь. Таким образом врачи в Германии боролись с коронавирусом.

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