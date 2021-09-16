Народная артистка СССР Алиса Фрейдлих переболела коронавирусной инфекцией. 86-летняя актриса справилась с недугом и снова готова радовать зрителей своим творчеством. Поклонники не сразу узнали великую артистку на свежей фотографии.
Выздоровевшая после COVID-19 Алиса Фрейндлих вышла в свет.
Актриса поддержала столичные гастроли своего родного Большого Драматического театра.
Снимком с дорогой гостьей поделился в Instagram актёр и телеведущий Вячеслав Манучаров.
"С великой Алисой Бруновной Фрейндлих после спектакля "Волнение"", — подписал фотографию шоумен.
Звезда театра и кино была в сценическом образе. Алиса Бруновна исполняет роль американской писательницы в постановке "Волнение".
Данный спектакль был поставленным специально для неё. На Фрейндлих — пудровый костюм. Дополняют образ аксессуары в бирюзовых тонах. пряди волос актрисы окрашены в розовый цвет.
Не все поклонники сразу узнали любимую артистку.
"Не сразу узнала вас!";
"Красотка с розовыми прядями!";
"Не признала сначала ее. Она великая", — комментировали фото в Сети.
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