Вышедшую в свет после болезни Фрейндлих не узнали поклонники

Народная артистка СССР Алиса Фрейдлих переболела коронавирусной инфекцией. 86-летняя актриса справилась с недугом и снова готова радовать зрителей своим творчеством. Поклонники не сразу узнали великую артистку на свежей фотографии.

Выздоровевшая после COVID-19 Алиса Фрейндлих вышла в свет.

Актриса поддержала столичные гастроли своего родного Большого Драматического театра.

Снимком с дорогой гостьей поделился в Instagram актёр и телеведущий Вячеслав Манучаров.

"С великой Алисой Бруновной Фрейндлих после спектакля "Волнение"", — подписал фотографию шоумен.

Звезда театра и кино была в сценическом образе. Алиса Бруновна исполняет роль американской писательницы в постановке "Волнение".

Данный спектакль был поставленным специально для неё. На Фрейндлих — пудровый костюм. Дополняют образ аксессуары в бирюзовых тонах. пряди волос актрисы окрашены в розовый цвет.

Не все поклонники сразу узнали любимую артистку.

"Не сразу узнала вас!"; "Красотка с розовыми прядями!"; "Не признала сначала ее. Она великая", — комментировали фото в Сети.

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