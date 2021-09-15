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Баста пригрозил парикмахеру, требуя вернуть его мохнатую верхушку

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Исполнитель Василий Вакуленко, известный на просторах Сети как рэпер Баста, похоже, стал жертвой неумелого парикмахера. Артист предстал перед подписчиками в печальном образе лысеющего мужчины с реденько растительностью на плешивой голове. При этом рэпер ругал на чём свет стоит того, кто лишил его "мохнатой верхушки".

Странное видео лысого Басты взорвало сеть

41-летний артист в неумелых руках горе-стилиста превратился в настоящего старика. Он почти полностью лишился растительности на голове, лишь за ушами остались нелепо торчащие волосы. Седеющая реденькая борода тоже не прибавляла рэперу красоты.

В таком виде Баста записал видеообращение к криворукому цирюльнику, который лишил певца былой красоты.

"Аллё, значит, слушай сюда, ты, подонок… Я даю тебе ровно 30 минут на то, чтобы ты вернул мне мою мохнатую верхушку. Послушай сюда, ты, я говорю, что я даю тебе ровно 30 минут", — вне себя от ярости говорит Вакуленко в ролике, который собрал уже более полумиллиона просмотров и тысячи комментариев.

Фолловеры поспешили высказаться по поводу изменений во внешности исполнителя хита "Медлячок, чтобы ты заплакала".

"Бороду сбрить, усы оставить, будет Ленин";

"Разговор с парикмахером";

"Верни махнатку", — иронизируют интернет-пользователи.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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