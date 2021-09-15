Исполнитель Василий Вакуленко, известный на просторах Сети как рэпер Баста, похоже, стал жертвой неумелого парикмахера. Артист предстал перед подписчиками в печальном образе лысеющего мужчины с реденько растительностью на плешивой голове. При этом рэпер ругал на чём свет стоит того, кто лишил его "мохнатой верхушки".
41-летний артист в неумелых руках горе-стилиста превратился в настоящего старика. Он почти полностью лишился растительности на голове, лишь за ушами остались нелепо торчащие волосы. Седеющая реденькая борода тоже не прибавляла рэперу красоты.
В таком виде Баста записал видеообращение к криворукому цирюльнику, который лишил певца былой красоты.
"Аллё, значит, слушай сюда, ты, подонок… Я даю тебе ровно 30 минут на то, чтобы ты вернул мне мою мохнатую верхушку. Послушай сюда, ты, я говорю, что я даю тебе ровно 30 минут", — вне себя от ярости говорит Вакуленко в ролике, который собрал уже более полумиллиона просмотров и тысячи комментариев.
Фолловеры поспешили высказаться по поводу изменений во внешности исполнителя хита "Медлячок, чтобы ты заплакала".
"Бороду сбрить, усы оставить, будет Ленин";
"Разговор с парикмахером";
"Верни махнатку", — иронизируют интернет-пользователи.
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