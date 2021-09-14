Манукян чуть не разрушил чужую семью, пошутив над Бузовой

Экс-возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян недавно снял на видео девушку, которая напомнила ему звезду "Дома-2". Своим впечатлением Дава поделился со своей интернет-аудиторией, показав в своём ролике неизвестную девушку. Оказалось, что героиня спонтанного видео очень пострадала от неожиданно свалившейся на неё популярности. Несчастная призналась, что поссорилась из-за этого с супругом.

Давиду Манукяну показалось забавным подмеченная им сходство девушки на катке с его знаменитой экс-возлюбленной Ольгой Бузовой.

Он поспешил поделиться с подписчиками своим секундным испугом. Он опубликовал видео с девушкой, изобразил на лице страх и в конце выдохнул: "Показалось".

О коротком ролике почти все уже забыли, однако героиня видео неожиданно дала о себе знать. Девушка обрушилась на блогера с гневной речью.

"Здравствуйте, Оля Бузова, очень приятно! Похейтились? Комментарии, лайки получили? Мой муж не хочет, чтобы я работала. Он узнал, что я вечером работаю. Вам хорошо? Вы так зарабатываете? А я чуть не развелась с мужем!", — негодует женщина на видео, которое выложила в Тикток её падчерица.

Женщина укорила Манукяна за то, что он впутывает в свои дела посторонних людей.

"Давид Манукян, нельзя снимать людей без их разрешения!" — написала женщина под видео.

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