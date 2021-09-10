Профессор МГИМО пошутил над пробелами в знаниях Ивлеевой

Ведущий программы "Умники и умницы", профессор МГИМО Юрий Вяземский поиронизировал над тем, что Ивлеева не смогла правильно назвать автора романа "Отцы и дети".

Ксения Собчак крепко подставила Настю Ивлееву. Журналистка приготовила для блогера экзаменационное испытание, которое звезда ТВ и интернета с треском провалила.

Теперь знатоки литературы и истории не устают стыдить одну из самых состоятельных представительниц отечественного шоу-бизнеса.

Юрий Вяземсякий имеет дело с самой умной и начитанной молодежью страны. При этом профессор снисходительно отнёсся к тому, что Ивлеева не смогла ответить на простой вопрос из школьной программы.

"Не надо нападать на неё. Она же ответила, что "Отцы и дети" написал Толстой? Значит, она знает, что есть такой роман и есть такой писатель. Уже неплохо", — цитирует слова профессора NEWS. ru.

Вяземский признал, что блогеру не нужно быть культурным и образованным. Их цель — правильно вести социальную коммуникацию.

"Для некоторых это деньги, и большие деньги", — отметил Юрий Павлович.

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