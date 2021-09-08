Писатель Захар Прилепин обвинил блогера Анастасию Ивлееву в безграмотности

Недавно на Youtube-канале Ксении Собчак вышло интервью с блогером Анастасией Ивлеевой, во время которого известная телеведущая задала ей вопросы из школьной программы. Писатель Захар Прилепин прокомментировал это видео в своём Telegram, обвинив девушку в безграмотности.

Он отметил, что в Instagram у Ивлеевой больше 18 миллионов подписчиков, которые активно следят за её жизнью. Политический деятель шокирован такими цифрами, ведь, по его мнению, блогер повсеместно демонстрирует свой низкий уровень культуры. Например, отвечая на так называемый "опросник" Собчак, девушка не смогла вспомнить, когда жил Пётр Первый, какая у него была фамилия и кто написал произведение "Отцы и дети".

"Понял, что мы престарелые динозавры. Нелепые, скучные, скрипучие существа", — подчеркнул писатель.

Добавим, Анастасия Ивлеева является самым богатым блогером в России. Захар Прилепин заявил, что не хочет жить в стране, где безграмотные люди зарабатывают миллионы.

При этом сама девушка убеждена: школьная программа ей больше не пригодится. В соцсетях она сообщила, что легко живёт и без этой информации.

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