Малышева рассказала, как мать критиковала её за внешность

Ведущая шоу "Жить здорово!" Елена Малышева всегда появляется на экране при полном параде. 60-летняя теледоктор любит яркие замысловатые наряды. Звезда ТВ поведала, как строгая мать беспощадно критиковала её, если она позволяла себе появляться на людях без косметики.

Елена Васильевна многого добилась в жизни. У неё всё сложилась хорошо в личной жизни и в карьере.

Мама телеведущей сумела воспитать достойную дочь, хотя иногда она бывала сурова и резка.

Малышева объясняет, что её родительница обладает уникальным словарным запасом. Её словообороты настолько образны и необычны, что звезда-ТВ спешит их записать в специальную тетрадь.

"Когда она что-то говорит, это нечто. Допустим, если я попадаюсь ей на глаза без губной помады и ненакрашенная. Она понимает, что я собираюсь выйти из дома, поэтому, вытянувшись, говорит: "Это горьковское "Дно"! Ты оскорбляешь людей своей внешностью", — рассказала Елена Васильевна в эфире программы "Мой герой" на ТВЦ.

Малышева рассказала также, что мать записала её в старые девы, потому что у неё не складывались отношения с мужчинами. В 26 лет Елена Васильевна всё же встретила свою судьбу. С супругом телеведущая счастливо живёт в браке уже 34 года. Вместе они воспитали двоих сыновей.

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