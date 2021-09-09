Стилист Александр Рогов продемонстрировал как выглядит свитер, который должен появиться в гардеробе любой модницы. Перед наступлением зимы модные советы эксперта видятся очень актуальными.
Александр Рогов на авторском YouTube-шоу Rogov live продемострировал супер актуальный свитер. Он также подсказал, с чем можно комбинировать уютный предмет гардероба.
"Современный свитер — объемный, полуприлегающий с горлом средней высоты, тоже не в обтяжку. Это очень важно!" — сказал стилист.
Рогов отметил, что цвет свитера может быть любым.
Александр свои манипуляции провёл со свитером бежевого оттенка.
Он посоветовал сочетать модный наряд с прямыми голубыми джинсами.
Из-под свитера он специально выпустил белую футболку. Это сделало образ свободным и небрежным.
"Получился понятный повседневный комплект", — сказал Рогов.
Второй образ с тем же свитером заиграл по-новому благодаря белым кедам, простой сумке и голубым бермудам.
В завершении Рогов порекомендовал надевать свитер поверх длинного цветочного платья.
Стилист похвалил твидовые ткани в пайетках. Это сейчас выглядит супер актуально.
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