Муж Азизы подаёт в суд на своих разоблачителей из шоу Малахова

Свадьба Азизы привлекла внимание общественности. Настораживало то, что избранник певицы существенно младше неё. На шоу Малахова лже-итальянца заподозрили в том, что он пытается решить свои материальные проблемы за счёт выгодного брака с 56-летней артисткой. Сама Азиза с негодованием восприняла данные предположения. Молодой муж певицы намерен отстаивать свою честь в суде.

Передача Андрея Малахова называлась "Спасите Азизу". Сама певица не желает, чтобы её спасали. Азиза встала на защиту своего молодого супруга, увидев в программе желание опорочить доброе имя её искреннего и любящего избранника.

Певица прокомментировала скандал на ТВ.

"Вчера Александр звонил сводной сестре Алине. Посмотрев программу Малахова у него был душевный порыв поговорить со своим биологическим отцом. Сестра их не соединила. По-видимому, ей запретили общаться телевизионные редактора со всеми вне телевизионных камер. Это очень странно. Потому как Господь дал, может быть, единственный шанс пообщаться отцу с сыном через столько лет непонимания, боли и разочарования. Крайне неприятная ситуация", — цитирует слова Азизы "Собеседник".

Знаменитость объясняет, что её муж не намерен терпеть оскорбления и клевету. Вместе они подготовил иски в суд о защите чести и достоинства на тех, кто попытался очернить его семью в ток-шоу Андрея Малахова.

"Александр говорит, что в Европе подобные выходки наказуемы. Уверен, что и в России тоже. Мой муж около тридцати лет живет в Италии. Уехал из России еще ребенком. Русская душа, воспитание в семье деда-офицера, летчика-испытателя Геннадия Дмитриевича Соколова плюс итальянский менталитет сделали его решительным и бескомпромиссным. Я горжусь, что рядом со мной наконец-то появился именно такой мужчина", — отметила певица.

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