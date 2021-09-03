Бузова похвасталась солистам Mаneskin, что она девушка №1 в России

Ольга Бузова необыкновенно горда тем, что именно ей удалось взять интервью у победителей Евровидения-2021. Музыканты итальянской группы Mаneskin отказались беседовать с Ксенией Собчак, отдав предпочтение поющей ведущей. Ольга Бузова поспешила объяснить своим собеседникам, с кем им посчастливилось иметь дело, назвав себя первой девушкой в стране.

Ольга Бузова — необыкновенно разносторонняя личность. Она пробуют свои силы в разных сферах творчества — поёт, катается на коньках, танцует, ведёт ТВ-программы.

Теперь Ольга вздумала "отнимать хлеб" у Ксении Собчак, так как попробывала себя в жанре интервьюера.

Бузова заслужила доверие музыкального коллектива тем, что заранее согласовала с вокалистами вопросы для беседы. Эпатажная рок-группа благополучно ушла от неудобных вопросов Собчак, спокойно рассказывая про борщ и шампунь.

Не обошла Ольга в беседе с итальянскими гостями, прибывшими в Москву на закрытый концерт, и свою персону.

В интервью певица поинтересовалась у музыкантов, любят ли они Бузову.

Итальянские артисты ответили утвердительно. Как сообщает Телеграм-канал "Закулисье", Ольга с гордостью пояснила, что является девушкой №1 в России.

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