Собчак пожаловалась на дешёвый алкоголь на свадьбе Моргенштерна

Ксения Собчак была ведущей на свадьбе Моргенштерна. По словам журналистки, рэпер сэкономил на выпивке, а также не побаловал гостей обильным угощением. Ксения вспомнила шикарные тусовки нулевых и пришла к выводу, что двадцать лет назад мероприятие Моргенштерна назвали бы зашкваром.

Ксения Анатольевна отметила, что приоритеты нынешних тусовщиков резко изменились. Теперь молодёжи важен "визуал" — место, которое подойдёт для съёмок Instagram, тогда как о нормальном угощении публики мало кто заботится.

Именно так, по словам Ксении, было на свадьбе Алишера Валеева (настоящее имя рэпера Моргенштерна)

"Второй момент — приоритеты — касается еды. У организаторов нет такой такой темы, что всех надо накормить глобально и с хитрецой извернуться. Ну то есть да, закуски и запивка есть, конечно, но люди приходят за тусовкой, движухой, зрелищем. И главные бюджеты тратятся именно на это. Алкоголь может быть паршивым: сойдет даже какой-нибудь сладкий просекко, который даже на дне рождения какой-нибудь Лены Лениной считался бы зашкваром. То есть дороговизна алкоголя, ужин от Мухина, цветы Dior от Друяна — все то, что было важно в нулевых — это все нафиг никому не нужно", — пишет Собчак в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

Изменилось отношение и к одежде. Собчак увидела, что мало кто должным образом позаботился о том, чтобы соответствовать формату мероприятия.

"Мы всегда к нему (дресс-коду) относились с огромным вниманием, стилисты рыли бутики, парикмахеры придумывали прически. Я и в этот раз подошла с таким же пылом: в первой части вечера была в винтажной Escada с винтажными клипсами, с начесом, это зашло на ура. Но в итоге дресс-код на свадьбе выдержали четыре человека: я, Моргенштерн, Дилара и блогер Джарахов, а остальные — в чём пришлось. И это тоже показательно", — отмечает Ксения Анатольевна.

В целом Собчак осталась довольна праздником.

"А вообще, давно я так не веселилась — чтобы все закончилось ментами, обыскивающими лодку на предмет наркотиков. Праздник удался. Ставлю 10/10", — заключила светская львица.

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