В истории Цивина и Дрожжиной появился ещё и труп

В ходе разбирательства, которое было начато по жалобе вдовы Алексея Баталова Гитаны Леонтенко, выясняются новые подробности "приключений" предприимчивых супругов. Имена Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина всплыли при расследовании одной тёмной истории. Теперь ко всем обстоятельствам прибавился ещё и труп пожилой женщины.

В громком деле о наследстве Алексея Баталова ещё не была поставлена точка.

Михаил Цивин и Наталья Дрожжина упорно не признают свою вину, однако против них начали свидетельствовать их подельники.

В студии программы "Пусть говорят" рассказали, что нотариус Дмитрий Бублий частично сознался в мошеннических схемах, нити в которых ведут к известным супругам.

Выяснилось, что Бублий причастен к другой тёмной истории, связанной с недвижимостью. Ранее сотрудница МГУ Ольга Нищая стала жертвой аферистов, лишившись двух квартир в столице.

Сделки с имуществом Нищей оформляла нотариальная контора Бублия. Женщину попытались отыскать, а в итоге обнаружили её труп в собственной квартире.

В прошлый раз Нищая сумела вернуть своё недвижимое имущество, однако она всерьёз начала опасаться за свою жизнь, боясь общаться с кем-либо.

Нотариус Бублий уже стал фигурантом дела о пропаже наследства Алексея Баталова.

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