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Экс-супруга рассказала о состоянии актёра Ивана Краско

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Несколько дней назад народный артист России Иван Краско попал в реанимацию с подозрением на инсульт. Близкие 90-летнего актёра, которого ранее уже поражал апоплексический удар, рассказали о здоровье артиста.

Экс-супруга рассказала о состоянии актёра Ивана Краско

Иван Краско активно противился госпитализации, однако жаловался на резкую боль в голове. Пожилой артист терпел недомогание до тех пор, пока скрывать болезнь уже стало невозможно. Близкие настояли на его госпитализации.

Артист, несмотря на свой преклонный возраст, по-прежнему в строю. 23 сентября, в день своего рождения, актёр должен был выйти на сцену театра имени Комиссаржевской, в котором он играет с 1965 года. Сейчас его участие в спектакле "Утоли мои печали" под вопросом из-за проблем со здоровьем.

Иван Иванович, однако, показывает удивительную жизнестойкость. Он не поддался недугу и идёт на поправку. Об этом рассказала его бывшая жена Наталья Вяль.

"Они его планируют сегодня по результатам исследования перевести на отделение, но пока ничего — на связи с врачами мои дети в городе, а я на даче", — цитирует слова Натальи издание 78. ru.

Постановка "в репертуаре стоит", поэтому поклонники не теряют надежды увидеть Краско на сцене.

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БЫВШАЯ ЖЕНА ИВАНА КРАСКО РАССКАЗАЛА О ЕГО СОСТОЯНИИ ПОСЛЕ ЭКСТРЕННОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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