Невролог озвучил причины инсульта у артиста Ивана Краско

90-летний актёр Иван Краско был госпитализирован с инсультом два дня назад. Медик объяснил, какие опасности таит его нынешнее состояние.

Народный артист России Иван Краско сейчас находится в реанимации НМИЦ имени Алмазова.

Медики сообщили родственникам, что актёр, вероятнее всего, перенёс инсульт.

Артист вовремя не обратился за медицинской помощью, поэтому у него начались осложнения.

Краско категорически отказывался ехать в больницу, несмотря на тревожные симптомы. Он жаловался, что почувствовал резкий удар в голову. После этого Краско даже успел сходить в баню.

Его состояние ухудшилось через несколько дней после предполагаемого апоплексического удара. Но Иван Иванович стойко решил скрывать от родственников своё тяжёлое положение.

Врач-невролог Виктор Косс рассказал о том, чем могут закончиться такие проблемы со здоровьем у 90-летнего артиста.

"Причины для такого состояния артиста могут быть совершенно разными. Это может быть приходящее нарушение мозгового кровообращение (так называемый предынсульт), проблемы с шейным отделом позвоночника (остеохондроз, синдром позвоночной артерии), последствия ковида. Возможны проблемы с кровью (микротромбы или кровоизлияние), выраженный атеросклероз в области поражение мозговых артерий, любая вирусная инфекция. Нельзя исключать и опухоли в области головного мозга, как доброкачественные, так и злокачественные", — цитирует слова невролога "Комсомольская правда".

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