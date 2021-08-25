Лиза Арзамасова рассекретила пол и имя новорождённого малыша

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова впервые стала мамой. Илья Авербух забрал молодую жену с ребёнком из роддома. Когда малыш оказался дома, актриса сфотографировала ребёнка и рассказала о том, какое имя они выбрали наследнику.

Звёздная пара предпочитала до последнего скрывать пол ребёнка. Только по случайным обмолвкам людей из окружения знаменитостей публика догадалась, что в семье ожидается появление мальчика.

Лиза Арзамасова из родильного дома сообщала общую информацию о младенце, который появился на свет в православный праздник Происхождения честных древ Животворящего Креста, известный в народе как Медовый Спас.

Актриса рассказала, что ребёнок родился весом 3800 граммов и ростом 53 сантиметра. На тот момент, по словам Лизы, имя малышу ещё не придумали.

Только дома Арзамасова утолила любопытство публики и рассказала, как будут звать её наследника. По имени интернет-аудитория окончательно убедилась — в семье фигуриста и актрисы родился сын.

"Ну а теперь знакомьтесь ближе: Наш Лев Ильич! Лёвушка", — написала артистка в своём микроблоге под трогательным снимком.

Лиза сфотографировала крошечную ножку младенца.

Подписчики принялись поздравлять актрису.

"Левушка. Добро пожаловать в мир", — написала Сати Казанова. "Ангела Хранителя Лёвушке", — рассказала Алика Смехова.

Публика отметила, что имя малышу было выбрано царское.

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