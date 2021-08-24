Бузова показала, как выглядит без макияжа

Звезда "Дома-2" сфотографировалась на выходе из душа, уверяя, что на её лице нет ни капли косметики. Подписчики усомнились в словах звезды.

Ольга Бузова

В своём Instagram-аккаунте знаменитость опубликовала фотографию в банном халате и полотенце, закрученным на голове. Ольга Бузова похвасталась своим свежим сияющим лицом без единого изъяна.

Поющая ведущая объяснила, что выглядит сказочно и без макияжа.

"Многие, кто видел меня в жизни, говорят, что мне очень хорошо без макияжа. Я и сама с удовольствием не крашусь, когда летаю отдыхать. Но профессия обязывает. Ловите мой утренний Вайб, на фото я только из душа с шикарным букетом", — написала Ольга.

Интернет-аудитория с сомнением отнеслась к утверждению звезды.

"Ольга, на фото у вас столько макияжа сколько большинство женщин даже на свою свадьбу не делают, ну или какой-то волшебный фильтр вам сотворил макияж. Вы никак не могли родиться с накрашенными глазами";. "Татуаж нынче не считается макияжем)"; "Когда помылась, но не умылась"; "Может быть только что из душа, но уже накрашена"; "Ну вы серьезно блин? А фильтр, это не макияж?"; "И ещё фотошоп", — активно разоблачали Ольгу в Сети.

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