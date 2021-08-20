Галкин отдал детей в школу английского языка

Максим Галкин заботится об образовании своих детей. Шоумен решил, что его дети непременно должны знать английский язык, поэтому он выбрал для них одно из лучших образовательных учреждений Европы.

Супруг Аллы Пугачёвой опубликовал пост в Instagram, в котором рассказал про школу английского языка, в которой успешно занимаются Лиза и Гарри.

"Учить языки — важно! Дети лучше, проще, быстрее усваивают новую информацию, чем взрослые, поэтому обучение с детства — верный шаг, на мой взгляд", — отметил шоумен.

Он восторженно рассказывает о школе, которая стала лидером онлайн-обучения для детей в Европе.

"Игровой процесс в обучении просто вышел на какой то космически новый уровень в этой школе. Мы показывали уже как-то детский личный кабинет — он как онлайн-игра, не оторваться! Тут и задания, и бонусы, и квесты, но главное сокровище — преподаватели — они все носители языка и выкладываются на все 100% на каждом занятии", — отметил юморист.

Подписчики, как всегда, были очарованы Лизой и Гарри.

"Максим, у вас и АБ такие чудесные дети — красивые, яркие, открытые"; "У вас очень хороший подход к воспитанию детей. Именно так по взрослому и просто по человечески, да и передача с детьми у вас хорошо получается общение. Чего не хватает людям сейчас это понятия правильного воспитания детей", — похвалили артиста подписчики.

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