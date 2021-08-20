EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Путин рассказал о завершении строительства "Северного потока-2"
СМИ "Дождь"* и "Важные истории"* признали иностранными агентами
Американские врачи рассказали, как миру научиться "танцевать" с COVID-19
Меркель осудила действия властей Белоруссии из-за ситуации с беженцами
Владимир Путин прокомментировал просьбу Меркель выпустить Алексея Навального
Путин попросил Меркель повлиять на Киев ради урегулирования конфликта в Донбассе
Силы сопротивления Афганистана отбили у талибов* три района
Минздрав РФ: дети стали чаще заражаться коронавирусом
Зеленский: "Сто тысяч российских солдат стоят на наших границах"

Галкин отдал детей в школу английского языка

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Максим Галкин заботится об образовании своих детей. Шоумен решил, что его дети непременно должны знать английский язык, поэтому он выбрал для них одно из лучших образовательных учреждений Европы.

Галкин отдал детей в школу английского языка

Супруг Аллы Пугачёвой опубликовал пост в Instagram, в котором рассказал про школу английского языка, в которой успешно занимаются Лиза и Гарри.

"Учить языки — важно! Дети лучше, проще, быстрее усваивают новую информацию, чем взрослые, поэтому обучение с детства — верный шаг, на мой взгляд", — отметил шоумен.

Он восторженно рассказывает о школе, которая стала лидером онлайн-обучения для детей в Европе.

"Игровой процесс в обучении просто вышел на какой то космически новый уровень в этой школе. Мы показывали уже как-то детский личный кабинет — он как онлайн-игра, не оторваться! Тут и задания, и бонусы, и квесты, но главное сокровище — преподаватели — они все носители языка и выкладываются на все 100% на каждом занятии", — отметил юморист.

Подписчики, как всегда, были очарованы Лизой и Гарри.

"Максим, у вас и АБ такие чудесные дети — красивые, яркие, открытые";

"У вас очень хороший подход к воспитанию детей. Именно так по взрослому и просто по человечески, да и передача с детьми у вас хорошо получается общение. Чего не хватает людям сейчас это понятия правильного воспитания детей", — похвалили артиста подписчики.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Лиза и Гарри Галкины учатся по традициям советской школы
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
Последние материалы
Эксперт ответил, подорожает ли вино из-за непогоды на юге России
Узбекистану стоит опасаться не беженцев-афганцев, а этнических узбеков в отрядах "Талибана"*
Путин рассказал о завершении строительства "Северного потока-2"
Как японцы испытывали биологическое оружие на гражданах СССР
СМИ "Дождь"* и "Важные истории"* признали иностранными агентами
Американские врачи рассказали, как миру научиться "танцевать" с COVID-19
Меркель осудила действия властей Белоруссии из-за ситуации с беженцами
Владимир Путин прокомментировал просьбу Меркель выпустить Алексея Навального
Галкин отдал детей в школу английского языка
Путин попросил Меркель повлиять на Киев ради урегулирования конфликта в Донбассе
Популярное
Бывший СССР
Мишустин предупредил Казахстан: не нужно повторять украинский сюжет

Премьер РФ Михаил Мишустин, находясь с визитом в Казахстане, прозрачно намекнул властям страны, что не надо делать из Казахстана вторую Украину.

Мишустин предупредил Казахстан: не нужно повторять украинский сюжет
В интонации Алины Кабаевой услышали знакомые ноты
Российский шоу-бизнес
В интонации Алины Кабаевой услышали знакомые ноты
Экономика и бизнес
"Талибан"* - контора не бедная. Откуда деньги? - выяснил CGTN
Мир. Новости мира
Политологи прокомментировали нападки на русскоязычного депутата в Узбекистане
Любовь Степушова Израиль и Швеция: сравним самую строгую и самую мягкую "ковидные" политики Любовь Степушова Игорь Буккер Приз для "утопленника": картонные "Титаники" соревнуются в зрелищности ухода на дно Игорь Буккер Усам Оздемиров Европа устала от санкционного пинг-понга Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Плач по упущенной выгоде: о чём "оставленном" в Афганистане жалеют в США
Евросоюз
Польша отказалась отменять зоны, свободные от ЛГБТ, в обмен на €2,5 млрд
Зарядка для глаз против близорукости
Профилактика
Зарядка для глаз против близорукости
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников