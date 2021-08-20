Корчевников излил душу Лёвкину по поводу своего страшного диагноза

Телеведущий Борис Корчевников редко рассказывает о своём тяжёлом недуге, однако своему гостью солисту группы "На-На" он выложил всё как на духу, потому что Владимир Лёвкин может понять, что пережил Корчевников, так как и сам боролся с онкологией.

Телеведущий объяснил, какие чувства его обуревали, когда ему озвучили его страшный диагноз — опухоль мозга.

Бывший участник группы "На-На" Владимир Левкин рассказала, что боролся с раком. Корчевников ответил откровенностью на откровенность.

"Я тоже болел. И здорово болел. Я помню, как стоял как будто на каком-то суде, когда это со мной произошло. Все равно спрашиваешь себя: "Почему это случилось?" Если не этот дурацкий вопрос за что, почему именно со мной, то еще для чего все так произошло", — поделился своими терзаниями ведущий программы "Судьба человека".

Корчевников признался, что болезнь помогла ему иначе взглянуть на жизнь.

К счастью, опухоль у телеведущего оказалась доброкачественной, поэтому операция прошла успешно. Несмотря на это, молодому человеку потребовалась длительная реабилитация. Операция отразилась на слух телеведущего, поэтому он вынужден работать с ассистентом.

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