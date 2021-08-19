Борис Щербаков попал в больницу с коронавирусом

Сегодня стало известно, что артист Борис Щербаков заразился коронавирусной инфекцией. За состоянием здоровья актёра следят профессиональные медики. Поклонники беспокоятся за судьбу своего кумира, так как 71-летний артист страдает хроническими заболеваниями.

Слухи о том, что Борис Щербаков заразился "ковидом", появились ещё в начале 2021 года. Тогда тест на коронавирус показал отрицательный результат. Спустя время опасный вирус всё же настиг актёра.

По информации СМИ, Борис Васильевич заболел уже неделю назад. Родственники актёра надеялись, что Щербакову удастся переболеть "ковидом" в лёгкой форме.

Артисту, однако, понадобилась медицинская помощь в стационаре. Бориса Васильевича вынуждены были госпитализировать.

Сейчас актёр находится под наблюдением медиков. У Бориса Васильевича обнаружили двустороннюю пневмонию. Его состояние оценивается как среднетяжёлое.

Беспокойство вызывает и то, что Щербаков страдает сердечной недостаточностью и другими серьёзными болезнями. Он также находится в группе риска из-за своего преклонного возраста.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.