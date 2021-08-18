Экс-супруг Бородиной рассказал о своей зависимости

Бывший муж звезды "Дома-2" Ксении Бородиной Курбан Омаров пытается избавится от пагубного пристрастия.

Недавно Ксения Бородина и Курбан Омаров расторгли свой брак. Экс-супруги не стали посвящать публику в подробности своего разлада.

Аудитория до сих пор сгорает от любопытства, почему Бородина попрощалась с мужем, которого до этого яростно защищала. Телеведущая по поводу своего развода сказала, что не может простить того, что сделал её избранник.

Поклонники Бородиной заподозрили, что Омаров ей изменил. Слухи о неверности Курбана давно обсуждаются в Сети.

Омаров подогревает интерес к своей персоне. Похоже, он решил выжить всё возможное из темы развода со звездой "Дома-2".

Он интригует фолловеров и снимает ролики, в которых признаётся в своих недостатках.

Из списка своих несовершенств Омаров, однако, выбирает самые безобидные.

Курбан рассказал подписчикам о своей пагубной привычке, которая обострилась в нём после развода.

Мужчина наглядно продемонстрировал в Instagram-ролике, что объедается сладостями с раннего утра.

"Просто чтобы вы знали, какая я тряпка. В понедельник еще раз попробую", — написал он.

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