Собчак рассказала о спектакле про казанского стрелка

В Центральном Академическом театре Российской Армии показали постановку, рассказывающую историю Ильназа Галявиева, убившего в казанской гимназии девять человек. Спектакль назвали переосмыслением "Преступления и наказания”.

Новость очень заинтересовала Ксению Собчак. Она выяснила подробности необычного театрального эксперимента.

Выяснилось, что постновка о печально известном стрелке Ильназе Галявиеве презентовали в Центральном Академическом театре Российской Армии в рамках мастерской.

"Строго говоря — это даже не спектакль, зрителей там не предполагалось, это конкурсная ученическая работа. Она представлена в Мастерской молодой режиссуры, приуроченной к 200-летию со дня рождения Достоевского. Конкретно этот эскиз — переосмысление "Преступления и наказания”. Автор постановки — режиссер Александр Плотников", — цитирует Собчак слова пресс-секретаря театра в своём Telegram-канале "Осторожно, новости".

В театре, однако отметили, что вопрос, увидит ли постановка большую сцену только решается.

"Эскиз у нас не в репертуаре. Эксперты только недавно отсмотрели все работы, им нужно взять тайм-аут и понять, готовы ли они будут взять эту работу и рекомендовать театру для постановки. Вопрос этичности и неэтичности каждый человек, который смотрит эскиз, для себя решает сам", — объяснили в театре.

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