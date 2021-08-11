Казанский стрелок Галявиев назвал мотив нападения на школу

Совершивший вооруженное нападение на школу в Казани Ильназ Галявиев сказал, что открыл стрельбу по школьникам и учителям из-за ненависти.

Специалисты Центра Сербского провели психолого-психиатрическую экспертизу и признали, что Галявиев находился в невменяемом состоянии во время совершения преступления.

В настоящее время Галявиев находится в московском следственном изоляторе "Бутырка". Он заявил, что совершил вооруженное нападение на школу, потому что ненавидел ее. Стрелок добавил, что теперь "он якобы вменяем и раскаивается, признает вину", сообщили в Общественной наблюдательной комиссии ОНК Москвы.

Крупнейшее в России массовое убийство в учебном заведении произошло 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев совершил вооруженное нападение на казанскую гимназию №175, убил семерых школьников и двух педагогов, еще 24 человека пострадали.

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