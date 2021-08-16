Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала, как спустила на ветер наследство отца

В 1989 году сестры Шукшины и их мать получили в наследство от покойного Василия Шукшина солидные суммы денег. Лидия Николаевна и Мария Шукшина потратили деньги с умом, тогда как Ольга Шукшина в короткие сроки лишилась средств, отправившись в США за американской мечтой.

Дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга объяснила, что более тридцати лет назад получила свою часть наследства в размере 25 тысяч рублей.

Молодая женщина решила, что сумеет с толком распорядиться деньгами. Она поехала покорять США. После она пожалела о своей самоуверенности, так как всё закончилось для неё печально.

"Открылось отцовское наследство. Пожалуйста, трать — не хочу. Очень быстро все было растрачено. Я ездила по Европе, по Америке. На тот момент в 1989 году мне дали 25 тысяч рублей. Молодая голова не задумывается. Все растратила в отличие от сестры. Маша купила квартиру на улице Королева, а меня просто обокрали", — пожаловалась Ольга Васильевна в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека".

Попытка покорить Америку Ольге не удалась.

"Я жила в нью-йоркских подвалах. Торговала ювелиркой. Я прекрасно знала английский язык. У меня в итоге в США украли паспорт, билеты. Я домой в Россию печальная вернулась. Пришлось кидаться матери на грудь. Маша обиделась, что я так поступила с наследством. Зато Америка сняла с меня розовые очки. Эти испытания закалили меня", — заявила Ольга Шукшина.

Позже Ольге пришлось просить прощения у матери за свою самонадеянность, чтобы она приняла её к себе без копейки отцовских денег.

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