EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Как будет выглядеть избирательный бюллетень на выборах в Госдуму?
Несколько человек разбились при попытке улететь из захваченного Афганистана
"Телевизор зомбирует": министр спорта Украины признался, что дружит с россиянами
Замир Кабулов: часть сотрудников российского посольства в Афганистане эвакуируют
"Обстановка хорошая": российский дипломат прокомментировал ситуацию в Кабуле
В РФ компании стали увольнять за отказ от обязательной прививки от COVID-19
Канадские власти назвали группы беженцев, которых примут из Афганистана
Азербайджанские военные помогают Турции в охране Кабульского аэропорта
Захарова возмутилась, что США игнорируют просьбы граждан помочь покинуть Кабул

Волочкова рассказала о домработнице по имени Рустам

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова похвасталась чистыми диванами в доме и рассказала о том, как повезло её домработницам.

Волочкова рассказала о домработнице по имени Рустам

Балерина рассказала, что теперь мягкая мебель в её доме сияет чистотой.

"Такая находка для моего большого дома в помощь моим домработницам Лоле и Рустаму!" — написала Анастасия в своём Instagram-аккаунте.

Танцовщица воспользовалась услугами клининговой компании и осталась в восторге

"Спасибо от души! Вы золотые люди! И ещё! Кристина подарила мне не мои любимые белые розы или пионы. А кустик гортензий, который мы сегодня утром уже посадили на участке!" — отметила балерина.

Подписчиков позабавили нестыковки в посте Волочковой.

"Домработница Рустам… Эх, Настя", — посмеялись в Сети.

"Кристина подарила НЕ любимые белые розы или пионы? В итоге, что она подарила?!" — недоумевали фолловеры.

Волочкова безжалостно избавляется от хейтеров, которые портят ей настроение своими злобными комментариями под её позитивными постами.

"Диваны почистила, теперь принялась за комментарии", — подметили подписчики.

Поклонники балерины отметили, что Анастасия очень скромно назвала своё жилище домом. В действительности её хоромы претендуют на звание дворца.

"Я бы сказала что у вас целый замок", — пишут в Сети.

Кто-то позавидовал тому, что Волочкова избавлена от бытовых хлопот.

"А я сама все делаю по дому. Так ещё и работаю. Анастасия, я понимаю почему от Вас мужчины бегут. Вы не хозяйка, а человек-праздник, это не нравится мужчинам", — поделились своим мнением подписчики.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Видеоэкскурсия по дому Анастасии Волочковой
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Замир Кабулов: часть сотрудников российского посольства в Афганистане эвакуируют
Волочкова рассказала о домработнице по имени Рустам
"Дилшод зарабатывает больше Васи": кто виноват и что делать
"Обстановка хорошая": российский дипломат прокомментировал ситуацию в Кабуле
"Просто кошмар!": Максим Галкин шокирован новым памятником в центре Москвы
В РФ компании стали увольнять за отказ от обязательной прививки от COVID-19
Канадские власти назвали группы беженцев, которых примут из Афганистана
"Талибы* обещают": Собчак пожалела несчастных афганских женщин
Азербайджанские военные помогают Турции в охране Кабульского аэропорта
Захарова возмутилась, что США игнорируют просьбы граждан помочь покинуть Кабул
Популярное
Мир. Новости мира
Талибы объявили войну в Афганистане оконченной

Боевики "Талибана"* (организации, запрещённой в РФ) объявили о полной победе в своей двухдесятилетней борьбе за независимость Афганистана от США. .

Талибы объявили войну в Афганистане оконченной
Полезный завтрак: с чего начинается утро
Здоровье
Полезный завтрак: с чего начинается утро
Мир. Новости мира
МИД Афганистана: "Передача власти талибам пройдёт мирно"
Мир. Новости мира
Послов Евросоюза спрятали из-за наступления талибов
Игорь Буккер Опасная любовь: самовлюблённые "нарциссы" могут стоить вам жизни Игорь Буккер Любовь Степушова Иезуитское наказание: Меркель не останется на "Крымской платформе" Любовь Степушова Василий Амирджанов Лавров поддержал дискуссию о западных стереотипах Василий Амирджанов
Новости Украины
Украинский политолог: наши инфантилы должны извлечь урок из событий в Афгане
Здоровье
Врачи назвали симптомы "скрытного" рака
"Запорожец" с логотипом Mercedes: ЗАЗ запускает новое производство
Новости Украины
"Запорожец" с логотипом Mercedes: ЗАЗ запускает новое производство
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников