Волочкова рассказала о домработнице по имени Рустам

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова похвасталась чистыми диванами в доме и рассказала о том, как повезло её домработницам.

Балерина рассказала, что теперь мягкая мебель в её доме сияет чистотой.

"Такая находка для моего большого дома в помощь моим домработницам Лоле и Рустаму!" — написала Анастасия в своём Instagram-аккаунте.

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"Спасибо от души! Вы золотые люди! И ещё! Кристина подарила мне не мои любимые белые розы или пионы. А кустик гортензий, который мы сегодня утром уже посадили на участке!" — отметила балерина.

Подписчиков позабавили нестыковки в посте Волочковой.

"Домработница Рустам… Эх, Настя", — посмеялись в Сети. "Кристина подарила НЕ любимые белые розы или пионы? В итоге, что она подарила?!" — недоумевали фолловеры.

Волочкова безжалостно избавляется от хейтеров, которые портят ей настроение своими злобными комментариями под её позитивными постами.

"Диваны почистила, теперь принялась за комментарии", — подметили подписчики.

Поклонники балерины отметили, что Анастасия очень скромно назвала своё жилище домом. В действительности её хоромы претендуют на звание дворца.

"Я бы сказала что у вас целый замок", — пишут в Сети.

Кто-то позавидовал тому, что Волочкова избавлена от бытовых хлопот.

"А я сама все делаю по дому. Так ещё и работаю. Анастасия, я понимаю почему от Вас мужчины бегут. Вы не хозяйка, а человек-праздник, это не нравится мужчинам", — поделились своим мнением подписчики.

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