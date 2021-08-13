Бузова подурачилась после душа и чуть не потеряла полотенце

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова порадовала хейтеров, пошалив в гостиничном номере сразу после душа.

Ольга Бузова

Ольга Бузова сейчас работает в Белоруссии. Знаменитость жалуется, что большую часть суток проводит в студии на съёмках. Она улучает время, чтобы делать селфи прямо на шоу.

Однако, чтобы публика не заскучала, Ольга продолжает делиться контентом даже вечером.

Знаменитость побаловала аудиторию кадрами из своего гостиничного номера, разместив в разделе сторис Instagram интересное видео.

Ольга предстала перед интернет-пользователями сразу после гигиенических процедур в душе. Бузова явилась перед фолловерами обёрнутая белым полотенцем. Звезда попыталась изобразить нечто эротичное, однако её только высмеяли за кривляния.

Ольга Бузова

Напрасно публика ждала, что полотенце спадёт с обнажённой поющей ведущей. Ольга оставила поклонников, которые ждали от неё огненного контента, слегка разочарованными.

При этом Бузова добилась своего. Интернет-пользователи принялись строчить комментарии.

"Упс! Чуть полотенце не свалилось"; "Ха, Олюся как всегда! Еще чуть-чуть и голышом"; "Фух! Тряпка на честном слове держится"; "Как египетская мумия обернулась"; "Одежда чистая кончилась? Все в стирке?"; "Свою сдобу тряпицей прикрыла"; "Было бы весело, если бы полотенце упало", — писали подписчики.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.