Кравченко рассказала, почему не стала уводить Добронравова из семьи

Звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко призналась, что влюбилась в своего коллегу по съёмкам Фёдора Добронравова.

Во всенародно любимом сериале "Сваты" Краченко и Добронравов играют крепкую семейную пару. Оказалось, что у артистки стали зарождаться к своему экранному супругу чувства.

Артистка всё же смогла преодолеть свою тягу и остаться для Добронравова только коллегой.

"Невозможно в него не влюбиться. Понимаете. Во-первых, как партнер. Потом мы играем про это. У нас были мизансцены все время. Мы то на кухне, то на койке в третьих "Сватах". Потом оказалось, что он прекрасный муж. И тут я сказала себе: "Стоп, нельзя". Сейчас он прекрасный дед и отец, партнер. Я его до сих пор люблю. Федюша, я тебя жду. Хочу в театре с тобой. И вообще все хочу, хочу", — написала Кравченко в Instagram на фанатской страничке звёзд сериала "Сваты".

Артистам так блестяще удались роли супругов, что публика предпочитает только так их и воспринимать, не обращая внимание на условности кинематографического ремесла.

"Ах, наша любимая и прекрасная Валюшка", — прокомментировали признание актрисы интернет-пользователи.

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