"Я холодею": экс-супруг Полины Гагариной рассказал о переживаниях дочери

Дмитрий Исхаков объяснил, какие страхи мучают их общую с Полиной Гагариной дочь.

Бывший муж исполнительницы хита "Спектакль окончен" фотограф Дмитрий Исхаков нередко затрагивает в своём Instagram-аккаунте тему семейных ценностей.

Исхаков намекнул на то, что трёхлетней дочери приходится иногда расставаться со своей звёздной мамой.

Карьера певицы предусматривает частые отъезды. Трехлётняя девочка, по словам Исхакова, с трудом переживает даже самую недолгую разлуку с мамой.

"Мия иногда говорит: "Пап, а вдруг мама не вернётся". Я холодею, объясняю, что, конечно, вернётся. Говорю, что мама её безумно любит. Бояться нормально, но сейчас ей опасаться нечего. Я понимаю, что уберечь ребёнка от каких-то душевных травм полностью невозможно. Именно поэтому важно говорить с ребёнком", — отметил Дмитрий Исхаков в своём Instagram-аккаунте.

Фотограф считает, что эти страхи передались его наследнице от него самого, так как, Дмитрий, по собственному признанию, тоже рос тревожным ребёнком.

Он объяснил, что в нежном возрасте сильно волновался, когда родители его на время покидали.

"Мне кажется, задача родителя состоит в том, чтобы обеспечить для ребёнка чувство надёжности, защищённости, любви", — подытожил бывший супруг артистки.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.