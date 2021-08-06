EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Побегу пяти подсудимых из подмосковного ИВС могли поспособствовать полицейские
Учёные говорят о катастрофе: Гольфстрим теряет стабильность более ста лет
80-летний священник из Перми погасил долг в 620 тысяч рублей одним платежом
В Бурятии съехал с дороги и опрокинулся автобус с 25 пассажирами
"Гордый белорус сбежал": ЕС обвинил Лукашенко в нарушении олимпийского перемирия
Экс-председателя райсуда задержали по "уголовке" в Краснодаре
Лев Лещенко стал спонсором Николая Баскова
Greenpeace призывает власти России перейти на многоразовые упаковки
Не прошёл испытания: в Бельгии чернокожего студента убивали во время инициации

"Я холодею": экс-супруг Полины Гагариной рассказал о переживаниях дочери

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Дмитрий Исхаков объяснил, какие страхи мучают их общую с Полиной Гагариной дочь.

"Я холодею": экс-супруг Полины Гагариной рассказал о переживаниях дочери

Бывший муж исполнительницы хита "Спектакль окончен" фотограф Дмитрий Исхаков нередко затрагивает в своём Instagram-аккаунте тему семейных ценностей.

Исхаков намекнул на то, что трёхлетней дочери приходится иногда расставаться со своей звёздной мамой.

Карьера певицы предусматривает частые отъезды. Трехлётняя девочка, по словам Исхакова, с трудом переживает даже самую недолгую разлуку с мамой.

"Мия иногда говорит: "Пап, а вдруг мама не вернётся". Я холодею, объясняю, что, конечно, вернётся. Говорю, что мама её безумно любит. Бояться нормально, но сейчас ей опасаться нечего. Я понимаю, что уберечь ребёнка от каких-то душевных травм полностью невозможно. Именно поэтому важно говорить с ребёнком", — отметил Дмитрий Исхаков в своём Instagram-аккаунте.

Фотограф считает, что эти страхи передались его наследнице от него самого, так как, Дмитрий, по собственному признанию, тоже рос тревожным ребёнком.

Он объяснил, что в нежном возрасте сильно волновался, когда родители его на время покидали.

"Мне кажется, задача родителя состоит в том, чтобы обеспечить для ребёнка чувство надёжности, защищённости, любви", — подытожил бывший супруг артистки.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Полина Гагарина поет и танцует с 3-летней дочкой
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Побегу пяти подсудимых из подмосковного ИВС могли поспособствовать полицейские
Учёные говорят о катастрофе: Гольфстрим теряет стабильность более ста лет
"Я холодею": экс-супруг Полины Гагариной рассказал о переживаниях дочери
80-летний священник из Перми погасил долг в 620 тысяч рублей одним платежом
Ситуацию с Месси сравнили с интригой Андрея Малахова
"Жулики и воры достали": почему россияне мечтают о Сталине
Известный врач дал неутешительный прогноз по поводу МакSим
В Бурятии съехал с дороги и опрокинулся автобус с 25 пассажирами
"Гордый белорус сбежал": ЕС обвинил Лукашенко в нарушении олимпийского перемирия
Экс-председателя райсуда задержали по "уголовке" в Краснодаре
Популярное
Общество
Тимановская выступила на пресс-конференции в Польше

Ксения Собчак в своём Telegram-канале "Осторожно, новости" тезисно перечислила главные моменты, которые касаются нового статуса белорусской спортсменки.

Тимановская выступила на пресс-конференции в Польше
МакSим вылечили препаратом, от которого скончался Майкл Джексон
Российский шоу-бизнес
МакSим вылечили препаратом, от которого скончался Майкл Джексон
Российский шоу-бизнес
Осунувшийся Семён Слепаков рассказал о лечении в карельской клинике
Наука и техника
В Греции срочно хотят еще один Бе-200. Другие самолеты не выдерживают жары
Любовь Степушова Грузия выбывает из проекта "анти-Россия" Любовь Степушова Усам Оздемиров Пандемию могли вызвать игры США с "боевыми" вирусами Усам Оздемиров Василий Амирджанов Репертуар театров станут контролировать худсоветы Василий Амирджанов
Новости Грузии
Грузия выбывает из проекта "анти-Россия"
Бывший СССР
08.08.08: "Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен"
Вдова Миронова ответила на слухи о настоящем отце Марии Голубкиной
Российский шоу-бизнес
Вдова Миронова ответила на слухи о настоящем отце Марии Голубкиной
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников