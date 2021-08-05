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Максим Галкин показал, как отпраздновал день рождения старшего брата

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Дмитрий Галкин отметил свой 57-ой день рождения в компании знаменитых родственников.

Максим Галкин трогательно поздравил любимого брата с днем рождения

Супруг Аллы Пугачёвой опубликовал в сторис Instagram видео с торжества, посвящённого именинам его родного старшего брата.

Дмитрия Галкина, который старше юмориста на 12 лет, окружили заботой и вниманием звёздные родичи.

Не привыкший к публичности и вниманию Дмитрий не рассчитал свои силы и, когда стал задувать свечи на праздничном торте, сдул часть крема на голову Примадонны.

"Подожди, это как в том фильме голливудском — у тебя реально полторта на голове", — пошутил именинник, обращаясь к Алле Борисовне.

Инцидент не испортил настроение гостей праздника. Алла Пугачёва отнеслась к конфузу с должной иронией, несмотря на то, что её причёска была подпорчена липким десертом.

Примадонна только посмеялась, а Максим Галкин трогательно поздравил родственника, которого редко показывает публике.

"Димулечка, с днем рождения", — сказал Максим Галкин.

В родительской семье братья вместе прожили всего пять лет. Когда Дмитрию исполнилось 17, он уехал на учёбу, выбрав карьеру военного, пойдя по стопам отца. Несмотря на разлуку, братья поддерживают родственную связь.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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