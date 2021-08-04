Названо имя предполагаемого отца Марии Голубкиной

Настоящим отцом актрисы Марии Голубкиной мог быть народный артист СССР Алексей Баталов. Об этом рассказала бывший администратор "Москонцерта".

Женщина уверяет, что владеет многими секретами советских звёзд, однако рано или поздно приходит время раскрывать тайны знаменитостей.

Ранее Мария Голубкина объяснила, почему у Прокловой скандальная репутация.

"Смешно, когда Голубкина [Лариса] рассказывает, будто Андрей [Миронов] — её первый мужчина. А иной раз вспоминает, как на съёмках "Гусарской баллады" Володя Досталь чуть ли не силой взял её в карете. И напускает туману, кто настоящей отец её дочки Маши Голубкиной… Я уверена, что настоящий отец Маши — Алексей Баталов. Поглядите, как они похожи носами!, — цитирует слова бывшей сотрудницы сферы культуры Нины Фёдоровой "Экспресс-газета".

Женщина заявила, что сценарист и режиссёр Николай Щербинский-Арсеньев якобы пожалел беременную Ларису Голубкину и позволил ей пожить на своей жилплощади. При этом всё артистическое сообщество, по словам Фёдоровой, знало, что она долгое время была возлюбленной Баталова.

Фёдорова считает, что Марию не интересовало, кто её родной отец, так как она души не чаяла в отчиме — Андрее Миронове.

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