Дочь Андрея Миронова вспомнила, что её знаменитый отец не остался равнодушным к чарам Елены Прокловой, как и многие другие мужчины.
Мария Голубкина встала на защиту Елены Прокловой, которую затравили коллеги и хейтеры за её откровенные признания.
В программе "Секрет на миллион" заслуженная артистка РФ рассказала о домогательствах со стороны известного актёра. Тень упала на Олега Табакова, чего поклонники легендарного артиста Прокловой простить не смогли.
Голубкина попыталась объяснить строгим моралистам, как нелегко жить красавицам. К привлекательным женщинам приковано внимание мужчин, поэтому им приходится сложнее в мире, где многое решают именно представители сильного пола.
Женское очарование Прокловой так велико, что, по словам Голубкиной, она в своё время заинтересовала и Андрея Миронова.
"Может, у нее и репутация поэтому не ахти, потому что ее так с детства харассили! Женщина ведь красивая. Мой папа сам ее пытался затронуть. Я его понимаю. Но она ему отказала", — заявила Голубкина, общаясь с подписчиками в своём Instagram-аккаунте.
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