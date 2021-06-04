Голубкина объяснила, почему у Прокловой скандальная репутация

Дочь Андрея Миронова вспомнила, что её знаменитый отец не остался равнодушным к чарам Елены Прокловой, как и многие другие мужчины.

Мария Голубкина встала на защиту Елены Прокловой, которую затравили коллеги и хейтеры за её откровенные признания.

В программе "Секрет на миллион" заслуженная артистка РФ рассказала о домогательствах со стороны известного актёра. Тень упала на Олега Табакова, чего поклонники легендарного артиста Прокловой простить не смогли.

Голубкина попыталась объяснить строгим моралистам, как нелегко жить красавицам. К привлекательным женщинам приковано внимание мужчин, поэтому им приходится сложнее в мире, где многое решают именно представители сильного пола.

Женское очарование Прокловой так велико, что, по словам Голубкиной, она в своё время заинтересовала и Андрея Миронова.

"Может, у нее и репутация поэтому не ахти, потому что ее так с детства харассили! Женщина ведь красивая. Мой папа сам ее пытался затронуть. Я его понимаю. Но она ему отказала", — заявила Голубкина, общаясь с подписчиками в своём Instagram-аккаунте.