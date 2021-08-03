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В Сети появилось странное видео с выступления группы "На-На"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Глядя на наряды участников группы На-На с концерта 1996 года, публика пришла к выводу, что отечественный шоу-бизнес деградировал уже давно. Парни из коллектива Бари Алибасова вышли на сцену в очень провокационных нарядах, состоящих из капрона и кожи. Хорошо, что в руках у ребят были гитары, которые прикрывали всё лишнее.

В Сети появилось странное видео с выступления группы "На-На"

Экс-участник "Дома-2" Рустам Солнцев мастерски выискивает кадры из прошлого, которые способны удивить привыкшую ко всему современную аудиторию.

Подопечные Бари Алибасова 25 лет назад зажигали на сцене в таком виде, как будто ограбили гримёрку Валерия Леонтьева.

"Где ты была и почему ты не пришла, я не пойму. Я так скучал, всю ночь не спал, я тебя ждал", — пели "нанайцы" в очень странных нарядах.

Бравые парни облачились в капроновые комбинезоны с кожаными вставками.

Подписчики Солнцева были поражены таким архивным контентом.

"В следующий раз оденься так же!" — посоветовала Солнцеву звезда "Дома-2" Алёна Водонаева.

"Понимаю, почему она не пришла", — шутили подписчики.

"Микрофон мне в глаза", — изумлялись фолловеры.

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Где ты была
Автор: Елена Былкина
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