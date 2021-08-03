Уже смотрит телевизор: стали известны подробности о состоянии певицы Максим

Появилась информация о том, что исполнительница хита "Знаешь ли ты" певица Марина Абросимова (МакSим) сумела преодолеть тяжёлый недуг, пришла в сознание и учится дышать заново, но пока через кислородную маску.

Как сообщает Telegram-канал Mash, артистку вывели из состояния медикаментозной комы. Её легкие справляются и могут дышать без аппарата искусственной вентиляции лёгких.

"Динамика положительная и легкие постепенно восстанавливаются. МакSим все еще остается в реанимации, но уже смотрит телевизор, когда есть настроение, также ее возят в кресле по отделению", — пишет Telegram-канал.

МакSим оказалась в реанимации в середине июня после концерта в Казани. Артистку увели со сцены с высокой температурой. Коронавирусная инфекция у певицы до сих пор не подтверждена, так как все тесты показали отрицательный результат. Официальный диагноз артистки — пневмония.

Ранее представительница певицы Маргарита Соколова объясняла, что медики периодически снижают седативную нагрузку на организм певицы, поэтому она иногда приходит в себя.

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