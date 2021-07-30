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Игорь Крутой с размахом отпраздновал день рождения в Турции

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Прославленному композитору Игорю Крутому исполнилось 67 лет. На его праздник в Турцию прилетели Алсу, Наташа Королёва с Тарзаном, Лев Лещенко и многие другие звёзды,

Игорь Крутой с размахом отпраздновал день рождения в Турции

Конферанс вечера взял на себя Николай Басков. Исполнитель хита "Шарманка" в своём Instagram-аккаунте делился с аудиторией подробностями торжества.

Праздник был организован в особняке на берегу моря. Именно там обосновалась семья именинника. Крутой, несмотря на солидный возраст, выглядел, как всегда подтянутым, моложавым и элегантным.

Его избранница надела белый брючный костюм из изысканной атласной ткани. Образ дополнял золотой клатч и перстень с драгоценными камнями.

Все наряды гостей мероприятия были выдержаны в бело-синих тонах.

На празднике звучали лучшие хиты маэстро.

Наташа Королёва уже опубликовала фрагмент с праздника. Сам именинник пока ограничился лишь краткой фразой: "Начинаем праздновать".

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Игорь Крутой отметил 67-й день рождения в Турции с семьей и звездными друзьями. Новые видео 2021
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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