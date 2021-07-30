EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Ozon: треть россиянок имеют профессиональное оборудование для маникюра
Изнасиловал и задушил: саратовец сознался в преступлениях 17-летней давности
Оттепель "двух столпов": интересна ли Китаю стабилизация отношений с США
"Ему не нужны советы": эксперт о встрече Байдена с Тихановской
В России с 2023 года будут использовать трудовые книжки нового образца
Попойка няни с сожителем в Тыве привела к убийству младенца
Бразилец едва не спровоцировал Хачанова на Олимпиаде
Профессор из Швеции указал на опасную ошибку бедных стран в вопросе вакцинации
В Москве носить перчатки в общественных местах больше необязательно

Юморист Идрак Мирзализаде "выгнал" русских со своего концерта

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ранее стендапера Идрака Мирзализаде встретили сотрудники полиции на Белорусском вокзале, чтобы вручить ему повестку в прокуратуру. Интерес правоохранительных органов ранее вызвала шутка комика "о любви русских к фекалиям".

Юморист Идрак Мирзализаде "выгнал" русских со своего концерта

Творчество Мирзализаде уже было подвергнуто экспертизе. Эксперты нашли в остротах комика признаки пропаганды неполноценности русских.

Несмотря на недружелюбный приём в Москве, юморист всё же провёл свой концерт.

Гость из Азейбарджана решил и дальше следовать своему образу русофоба, так как в шутку решил избавиться от зрителей славянского происхождения.

"Да, в зале в основном русские. На меня в основном ходят русские. Я один из немногих кавказских комиков, на которого ходят русские, славяне. Похлопайте в зале, кто русские. А теперь встали и ушли", — съязвил Идрак.

После этого он уточнил, что уходить пора всем, так как его шоу подошло к концу.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Идрак Мирзализаде. Второй сольный концерт.
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
"Ему не нужны советы": эксперт о встрече Байдена с Тихановской
В России с 2023 года будут использовать трудовые книжки нового образца
Попойка няни с сожителем в Тыве привела к убийству младенца
Собчак призналась, что сын унаследовал её скверный характер
Бразилец едва не спровоцировал Хачанова на Олимпиаде
Адвокат по делу Ефремова скоропостижно умер
Профессор из Швеции указал на опасную ошибку бедных стран в вопросе вакцинации
В Москве носить перчатки в общественных местах больше необязательно
В Москве двухлетний ребёнок погиб, упав с восьмого этажа
"У нас отвратительная система": генинспектор США о выводе войск из Афганистана
Популярное
Прибалтика
Мигрантский кризис в Литве: взбунтовались поляки и строительный бизнес

Литовские поляки твёрдо намерены не допустить в своих посёлках строительство лагерей для мигрантов. Строительный бизнес отказывается строить стену с Белоруссией.

Мигрантский кризис в Литве: взбунтовались поляки и строительный бизнес
Певицу МакSим снова ввели в медицинскую кому
Российский шоу-бизнес
Певицу МакSим снова ввели в медицинскую кому
Новости Симферополя
После массовой драки в Крыму правоохранители "разберутся" с диаспорами
Мир. Новости мира
"Мы переполнены яростью": почему в Японии требуют срочной встречи с Путиным
Любовь Степушова Мигрантский кризис в Литве: взбунтовались поляки и строительный бизнес Любовь Степушова Василий Амирджанов Зюганов предостерёг Путина от "фашистизации" Василий Амирджанов Усам Оздемиров Злоключения лидера "Зеленых" в Германии: как народ принесли в жертву Усам Оздемиров
Новости Украины
Историки называют речь Зеленского "национальным позором"
Шоу-бизнес
Русофобскую шутку иранского комика подвергли экспертизе
Откуда не ждали: Белый дом получил ультиматум по "СП-2"
Мир. Новости мира
Откуда не ждали: Белый дом получил ультиматум по "СП-2"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников