Юморист Идрак Мирзализаде "выгнал" русских со своего концерта

Ранее стендапера Идрака Мирзализаде встретили сотрудники полиции на Белорусском вокзале, чтобы вручить ему повестку в прокуратуру. Интерес правоохранительных органов ранее вызвала шутка комика "о любви русских к фекалиям".

Творчество Мирзализаде уже было подвергнуто экспертизе. Эксперты нашли в остротах комика признаки пропаганды неполноценности русских.

Несмотря на недружелюбный приём в Москве, юморист всё же провёл свой концерт.



Гость из Азейбарджана решил и дальше следовать своему образу русофоба, так как в шутку решил избавиться от зрителей славянского происхождения.

"Да, в зале в основном русские. На меня в основном ходят русские. Я один из немногих кавказских комиков, на которого ходят русские, славяне. Похлопайте в зале, кто русские. А теперь встали и ушли", — съязвил Идрак.

После этого он уточнил, что уходить пора всем, так как его шоу подошло к концу.

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