Дочь Долиной пригрозила проклятием и мордобитием обидчикам своего ребёнка

Дочь Ларисы Долиной разразилась страшными ругательствами, вступаясь за свою наследницу.

Поводом для эмоционального взрыва Ангелины Миончинской послужили бесцеремонные комментарии сетевых хейтеров.

Внучка Долиной Александра стала часто появляться в сетевом пространстве, что спровоцировало волну негативных комментариев в адрес девочки.

В частности, сетевым критикам показалось, что Долина часто демонстрирует свою внучку.

Долина посоветовала всем недовольным не заходить на её страничку, обвинив комментаторов в невоспитанности.

Теперь какие-то люди позволили себе ещё более резкие комментарии в адрес ребёнка.

Это просто взорвало Миончинскую

"Если еще раз какая-нибудь сволочь скажет, что у меня больной ребенок, позволит себе поливать грязью маленькую девочку… прокляну. Найду и наваляю по морде. Трясет, черти", — написала выведенная из себя Ангелина в Instagram-аккаунте.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.