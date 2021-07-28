Дочь Ларисы Долиной разразилась страшными ругательствами, вступаясь за свою наследницу.
Поводом для эмоционального взрыва Ангелины Миончинской послужили бесцеремонные комментарии сетевых хейтеров.
Внучка Долиной Александра стала часто появляться в сетевом пространстве, что спровоцировало волну негативных комментариев в адрес девочки.
В частности, сетевым критикам показалось, что Долина часто демонстрирует свою внучку.
Долина посоветовала всем недовольным не заходить на её страничку, обвинив комментаторов в невоспитанности.
Теперь какие-то люди позволили себе ещё более резкие комментарии в адрес ребёнка.
Это просто взорвало Миончинскую
"Если еще раз какая-нибудь сволочь скажет, что у меня больной ребенок, позволит себе поливать грязью маленькую девочку… прокляну. Найду и наваляю по морде. Трясет, черти", — написала выведенная из себя Ангелина в Instagram-аккаунте.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Казахстан активизирует сотрудничество с Украиной в антироссийском аспекте, там считают это нормальной многовекторной политикой. Нормально ли это для России?