Алла Пугачёва занялась основательным ребрендингом

Примадонна решила пересмотреть свою брендинговую политику. Помолодевшая певица больше не хочет, чтобы её марка называлась по имени и отчеству.

В традициях прошлого называть артиста по имени и отчеству. Западные веяния вообще не подразумевают того, чтобы в медиапространстве фигурировала такая дань восточной традиции как отчество.

Telegram-канал Mash, сообщает, что звезда затеяла основательный ребрендинг.

На продукции, продвигаемой брендом певицы, сейчас размещены буквы "АБ", то есть, Алла Борисовна. Скоро там появятся инициалы "АП", то есть, Алла Пугачева.

Российская публика традиционного называет Примадонну Аллой Борисовной.

После преобразований на дисках, на мерче и прочих товарах будут писаться другие буквы.

Вероятно, исполнительнице показалось правильнее использовать имя и фамилию, а не имя и отчество.

Пугачева подала заявку на регистрацию нового товарного знака в Роспатент. Новый бренд певицы будет стильным и минималистичным.

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