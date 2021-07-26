Андрей Макаревич расказал о знакомстве с Виктором Пелевиным

Лидер "Машины времени" Андрей Макаревич поделился своими впечатлениями от встречи с самым таинственным писателем современности, которого называют живым классиком, Виктором Пелевиным.

Автор произведения "Generation П" Виктор Пелевин ведёт затворнический образ жизни. Его существование даже вызывает у многих сомнение, так как писатель скрывается от любопытных глаз публики.

Впрочем, для некоторых знаменитостей Пелевин открыт для общения. немногие звёзды могут похвастаться знакомством с ним.

"Видел его пару раз, да. Один раз его Борис Гребенщиков привел на концерт (не наш), это были давние времена. Было такое заведение "Бедные люди" на Ордынке — мы пошли туда, прилично выпили. Он большой. Неразговорчивый. У меня была такая теория: нравится картина — не знакомься с художником. Ты представляешь его совсем иначе. Но я разочарования не испытал, мне было очень интересно", — цитирует слова Макаревича "Комсомольская правда".

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