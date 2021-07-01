Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич сравнил Россию с США, пренебрежительно отозвавшись о прямой линии с президентом РФ.
Макаревич уверен, что в США люди не станут просить руководителя страны решать частные проблемы.
"Пытаюсь представить себе картину: Вашингтон, Белый Дом, Овальный кабинет. Телефон разрывается. "Господин президент? Из Кентукки мы! Тут крыша в детском саду прохудилась, а местные власти чинить не хотят! Вы уж…" — "Разберемся, не волнуйтесь!" "Господин президент? Из Майами беспокоят! У нас тут коммуналку подняли до невозможности!" — "Выясним!" "Господин президент, я из Алабамы! Газ обещали, третий год никак не дотянут!" — "Поможем!" "Господин президент… Изо всех сил пытаюсь представить. Никак не получается", — поделился музыкант своим мнением в Facebook
Фолловеры увидели в этих словах проявление нелюбви к родной стране и к её гражданам.
"И не получится, Андрей… т. к. ты не любишь свою страну и проживающий в ней народ… и даже проблемы твоих соседей тебе по барабану", — упрекнули певца в Сети.
Интернет-пользователи стали доказывать, что в США тоже есть свои проблемы.
"Андрей Вадимыч, а вы даже не представляйте. Вы же про Майами говорили? Там многоэтажка давеча рухнула, сто пятьдесят пропавших без вести, инженеры десять лет орали о её аварийном состоянии", — объяснили Макаревичу подписчики.
Фоловеры посоветовали музыканту не идеализировать Запад.
"Все на запад смотрите…? Как говорил мой хороший друг — чужой… всегда толще кажется… у всех свои проблемы!";
"Американские президенты сами говорят о проблемах, погуглите их выступления. И простых чернокостных с вопросами не допускают, иначе стаи бездомных и униженных просто порвут линию", — приводили подписчики свои аргументы в Сети.
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