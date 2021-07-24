Семенович расплескала воду в бассейне своей пышной грудью

Экс-солистка группы "Блетящие" Анна Семенович поделилась видео с отдыха.

Обладательница шикарного бюста рассказала подписчикам в Instagram о своей любви к отдыху в Греции.

"Мне нравится местный климат, прозрачное море, приятный ветер и конечно люди 🙏🏼 Они всегда улыбаются своими белыми зубами, по вечерам пьют Раки, а потом бьют тарелки. Очень похожи на нас своим темпераментом. Я побывал почти на всех островах в Греции, кроме Санторини, эту поездку я приберегаю для особого случая", — написала певица в своём микроблоге.

Этот жизнеутверждающий пост сопровождался видео, на котором Анна с глубоким декольте резвилась в бассейне с прозрачной водой.

Толща воды преломляла изображение, выступая подобно линзе, из-за чего грудь исполнительницы казалась еще более объёмной.

Поклонники Семенович активно комментировали видео.

"У меня экран начал бултыхаться"; "С такими буйками не утонешь"; "Спасательный круг, жилет не нужен"; "Какие… прям антистресс"; "Пышечка ты наша", — комментирую кадры в Сети.

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