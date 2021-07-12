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Ксения Собчак назвала причины эмиграции

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В эфире YouTube-шоу "Осторожно: Собчак" светская львица обсудила со своей гостьей Юлией Бордовских перспективы эмиграции. Тема была выбрана неслучайно. Почти четыре года назад телеведущая оставила Россию, перебравшись в Соединенные штаты Америки.

Ксения Собчак назвала причины эмиграции

Свой поступок Юлия объяснила усталостью от сложного рабочего графика.


"Такое сложное решение взять и переехать. Я бы, наверное, сделала это в случае революции только. Выковырять себя из комфортной среды друзей, любимый дом, улицы, русский язык", — высказала свое мнение Ксения.

По ее мнению для журналистов важную роль играет язык страны, в которой они живут.

"Ты понимаешь ценность [языка], даже прекрасно зная английский, ты со всеми нюансами чувствуешь и знаешь язык", — привел цитату Собчак "Рамблер Ру".

Ранее известная журналистка уже затрагивала тему эмиграции. Она также акцентировала внимание своих зрителей на том, что некоторые её коллеги рассматривали такой вариант коренного изменения своей жизни. В качестве примера она привела Ольгу Бузову, Регину Тодоренко и Анфису Чехову.

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