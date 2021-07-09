PR-директор МакSим рассказала о пугающих подробностях болезни

Представительница певицы МакSим Маргарита Соколова поведала о пережитом кошмаре и пообещала отныне делиться только хорошими известиями.

Маргарита Соколова

PR-директор МакSим рассказывала о состоянии исполнительницы, однако в какой-то момент Соколова пропала из поля зрения журналистов.

Оказалось, что женщина сама слегла с тяжёлой формой коронавируса. Маргарита объяснила, что однажды потеряла сознание у себя дома, после чего оказалась в больнице.

"Моя благодарность девочкам, с которыми я лежала в одной палате, моим юным подругам Оле, Лене и Венере — спасибо вам, мои родные. Никогда не забуду, как через восемь дней девчонки мыли меня в душе. Я не могла ходить, стоять, сидеть… Посадили меня на пол и мыли губкой для посуды, нашли где-то новую. Первые дни я обливалась потом таким, что он заливал глаза. Кожа на лице была припухлой и воспаленной от пота. Поэтому, когда меня мыли, кожа слезала, как бумага. А я плакала… от немощи и радости, что у нас самые человечные люди на земле", — написала Соколова в Instagram.

Женщине, к счастью, удалось справиться с недугом. Она победила болезнь и вернулась домой

"Я поняла, что мой мозг прояснился и начал работать. Но душил страшный кашель, просто до рвоты. Слабость, панические атаки… Но поскольку воспаление остановили, я попросилась домой. Выписывать не хотели, пришлось написать отказ. Спасибо всем за поддержку и участие. Начиная с сегодняшнего дня, у нас будут только позитивные новости!" — отметила представитель артистки.

О МакSим PR-специалист в своём посте ничего не сказала, несмотря на множество вопросов поклонников исполнительницы хита "Знаешь ли ты".

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