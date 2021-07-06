Гоша Куценко поделился смешным роликом о "побочках" вакцинации

Видео, на котором вакцинированный гражданин ведёт себя весьма странно, опубликовал на странице в Instagram Гоша Куценко.

В ролике с юмором обыгрывается страх российских граждан перед вакциной от коронавируса.

Композитор и аранжировщик Андрей Каталкин снял забавное видео, на котором он делает прививку, а потом с ним начинают твориться непонятные вещи.

Мужчина призывает всех не бояться вакцинироваться, но при этом ведёт себя неадекватно. Привитый гражданин впадает в беззаботное веселье.

"Спрашиваете, ну и как? Не знаю, странные ощущения. Хочется одновременно спать, жрать борщевик, много борщевика. Странностей за собой не замечаю никаких", — говорит герой ролика и при этом начинает поедать всё, что попадётся ему под руку — зубную пасту, яйца со скорлупой, кошачий корм.

У мужчины также открываются невероятные творческие способности: он начинает сочинять стихи на финском языке и осваивает музыкальные инструменты.

"Это первая доза была или ты уже завершил курс? А то как-то страшно стало", — комментирую ролик подписчики самодеятельного комика.

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