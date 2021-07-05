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Актриса Мария Аронова объяснила, почему Ольгу Бузову пригласили во МХАТ

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Вот уже несколько недель театральные критики и известные деятели культуры обсуждают выступление Ольги Бузовой во МХАТе. Напомним, что экс-ведущая Дома-2 сыграла роль шпионки Беллы Шанталь в спектакле "Чудесный грузин".

Актриса Мария Аронова объяснила, почему Ольгу Бузову пригласили во МХАТ

Решение режиссёра пригласить в театр непрофессиональную актрису в интервью изданию "Собеседник" прокомментировала народная артистка России Мария Аронова.

Непрофессионального актёра можно поставить на сцене так, что он сможет "заблистать", отметила она. Однако она подчеркнула, что согласилась бы работать с таким актёром только при условии, что действительно талантлив, а не думает только о пиаре.

"Режиссер зовет Олю Бузову, чтобы скупили билеты, потому что ее любит огромное количество народа… Олю Бузову и Даню Милохина любят наши дети. Они — герои нашего времени. В 90-е это были бандиты. Сейчас Оля Бузова", — пояснила Аронова.

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«Мои уши!» Бузова сыграла и спела во МХАТе. Как «Чудесного грузина» приняли зрители и критики
Автор: Снежана Шахова
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