Анфиса Чехова попросила прощения у бурятских женщин за оскорбление

Ведущая записала видеообращение в Instagram, в котором попросила прощения за свои неосторожные слова, высказанные в эфире телеканала "Домашний". На ток-шоу она сравнила свое лицо после неудачного визита к косметологу со внешностью жительниц Бурятии.

"Я прошу у вас прощения за свою непозволительную фразу. Несмотря на то, что я правда не вкладывала в неё тот смысл, который многие увидели, я не имела права таким образом высказываться. Я получила хороший урок, который научит меня впредь тщательней следить за тем, что я говорю, не только в эфире, но и в жизни", — раскаялась Анфиса.

В свое оправдание звезда отечественного шоу-бизнеса призналась, что во всём виноваты слова-паразиты, а внешность жительниц Бурятии особенна, по-своему уникальна и красива. Подписчики странички Анфисы приняли её извинения.

"Вы большая молодец, что нашли силы осознать, признать и извиниться. Это большой поступок. Ещё больше стала вас уважать. Всем желаю красоты в сердцах", — протянули они оливковую ветвь мира телезвезде.

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