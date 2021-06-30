Волочкова сделала свой фирменный шпагат на регате

Подписчики Анастасии Волочковой заподозрили, что балерина отдыхает с печально известным яхтсменом — вдовцом Валентины Легкоступовой Юрием Фирсовым.

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова не упускает случая показать свой фирменный шпагат. Сложную гимнастическую фигуру экс-солистка Большого театра демонстрирует в самых необычных местах.

На этот раз знаменитая танцовщица продемонстрировала великолепную растяжку, распластав ноги по бортам морской регаты. На представительнице селебрити из одежды был только жёлтый мини-купальник.

"Нашу команду на регате мы назвали "Шпагат на лодке". Я и поплавать успела с лодки тоже. Мы заняли пятое место. Это был нереально позитивный день!" — поделилась яркими впечатлениями Анастасия.

Позже она продолжила публиковать морской контент.

"Я так люблю воду! Волшебная регата!" — подписала звезда новые снимки на водном судне.

Балерина открыла комментарии в социальных сетях, поэтому подписчики стали писать, что не удивятся, если увидят рядом со звездой скандально известного любителя морских прогулок на яхте — Юрия Фирсова.

Анастасия Волочкова

"Фирсов с вами?"; "Вы там случаем не с Юрием Фирсовым замутили? Любителем регаты"; "Ну ждём очередную порцию: он меня обманул и ограбил"; "Настя, в этот раз альфонса никакого с собой не прихватила, для полного счастья?" — комментировали снимки Анастасии интернет-пользователи.

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