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Гарик Харламов пошутил о добровольной, но обязательной вакцинации

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Юморист Гарик Харламов глубоко вник в вопросы, связанные с антиковидными ограничениями, отмечая явные противоречия в правилах, призванных остановить эпидемию коронавируса в стране.

Гарик Харламов
Гарик Харламов

Комик подробно проанализировал все меры, которые принимаются в России, чтобы не допустить распространения COVID-19.

Харламов, начиная свои размышления, неизменно заходит в логический тупик.

"Массовые мероприятия отменены, но футбол можно. Необязательная вакцинация, но обязательная, хотя и добровольная, но отказаться нельзя, точнее можно, но могут отстранить от работы или уволить, хотя это незаконно, но отстранять разрешили, а потом запретили, но не мы, а они, а главный не в курсе", — отметил резидент Comedy Club в своём Instagram-аккаунте.

Юморист поломал голову и над проблемами вакцинации и ревакцинации.

"Ревакцинироваться Спутником нельзя, хотя можно, но не нужно, так как он защищает на два года, но через полгода антител уже слишком мало, хотя они есть, но от нового штамма не помогают, хотя могут помочь, если ревакцинироваться, но это неточно", — написал комик.

Гарик рассказывает о парадоксе необязательной вакцинации, которая на деле оказывается обязательной.

"Вакцинируйтесь и не будете болеть, хотя потом будете болеть, но нетяжело, хотя штамм-то уже другой, так что как повезет, но зато не будете болеть, но больных с антителами у нас полным полно, но клеточный иммунитет вас спасет, если раньше болели или вакцинированы, но это неточно, поэтому необязательная вакцинация, которая обязательная", — поделился мыслями Харламов.

Не обошёл он в своих размышлениях и тему масочного режима.

"Маски будут не нужны, потом нужны, но лучше не снимать, поэтому ужесточим контроль, но на самом деле не ужесточим, поэтому носите на подбородке как носили", — иронизирует Гарик.

В конце своих тяжёлых дум комик окончательно заходит в логический тупик.

"60% коллективного иммунитета нас спасут, но 60% уже было и не спасло, но это было от другого штамма, поэтому несчитово и нужно опять 60% от индийского, поэтому вакцинируйтесь, но вакцины от индийского штамма не будет, вакцинируйтесь чем есть обязательно, но добровольно", — продолжает рассуждать юморист.

В качестве иллюстрации парадоксальной ситуации Харламов поделился интернет-мемом. 

Интернет-мем
Интернет-мем

Непонимание комика взывает также противоречивые правила для молодёжи.

"В общепите будут ковид-фри зоны, куда будут пускать только привитых, но для подростков прививки нет, поэтому их будем пускать непривитых, хотя новый штамм распространяет как раз молодежь, а привитые тоже могут заболеть…", — резюмирует Харламов.

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Обязательная вакцинация от коронавируса: как это работает и что будет, если отказаться
Автор: Елена Былкина
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