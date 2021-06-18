С кем у Максима Галкина были отношения до брака с Пугачёвой?

Юморист, пародист и телеведущий Максим Галкин сегодня празднует 45-летний юбилей. Достаточно солидный возраст шоумена заставил публику задуматься, с кем у артиста были романтические отношения до того, как он влюбился в Примадонну.

Особо любопытные порылись в прошлом шоумена. Личная жизнь Максима Галкина долгое время была для общественности загадкой.

В 2011 году Галкин женился на Пугачёвой. Многие не верили в долговечность этого союза, однако звёздная пара сумела создать хорошую крепкую семью.

Публика всегда сгорала от любопытства, интересуясь, с какими женщинами Галкин крутил любовь в пору своей юности и первой молодости.

Вспомнили первую любовью Максима Галкина по имени Юлия Бусиль. С Юлией юморист сидел за одной партой, однако это увлечение так и осталось чистой подростковой влюблённостью.

В начале 2000-х пародисту приписывали роман с телеведущей Анастасией Чернобровиной, с которой Максим работал на одном из концертов в Кремлевском дворце. В СМИ даже писали о скорой свадьбе пары. Чернобровина опровергла эти слухи, отметив, что Максим Галкин — не её типаж.

Позже появились домыслы о том, что Максим Галкин увлёкся певицей Еленой Галицыной. Вместе они гастролировали по Белоруссии. Артисты с негодованием опровергли эти предположения.

Таким образом Максима Галкина нельзя упрекнуть в неразборчивости. Он отличается постоянством и преданностью своей именитой супруге. По крайней мере он до сих пор не дал повода обвинить его в "порочащих связях".

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