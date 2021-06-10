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Долина напугала подписчиков "трупным" макияжем — фото

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Лариса Долина опубликовала снимок с макияжем зомби. На лице Ларисы Александровны преобладают синюшние оттенки, напоминающие следы могильного тления.

Лариса Долина
Лариса Долина

Оказалось, что певица сфотографировалась в сценическом гриме. Долина играет на в театре на Таганге пугающего персонажа.

"В гриме Миссис Лавет — это моя героиня из мюзикла "Суинни Тодд. Маньяк-цирюльник с Флит стрит"в театре на Таганке @tagankatheatre. Сегодня утвердили следующие даты мюзикла, который мы сыграем в октябре 20,21 и 22. Приходите, друзья!" — написала исполнительница в своём Instagram-аккаунте.

Лариса Долина
Лариса Долина

Подписчики, оправившись от лёгкого шока, комментировали необычный снимок исполнительницы хита "Погода в доме".

"Напугали слегка";

"У вас отличный визажист!" — писали фолловеры под снимком.

Надо отметить, что персонаж Долиной заметно "посвежел" с прошлого раза. Прежний грим артистки напоминал давнишний труп, тогда как сейчас это лишь лёгкая стилизация под зомби. 

Лариса Долина
Лариса Долина

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Певица Лариса Долина о мюзикле «Суини Тодд». Вечерний Ургант. 02.03.2020
Автор: Елена Былкина
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